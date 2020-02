vedi letture

Savoldi sul Napoli: "Superata la confusione creata da Ancelotti. La missione Barça non è impossibile"

L'ex attaccante del Napoli Beppe Savoldi, ha parlato a Radio Sportiva in vista della prossima sfida contro il Barcellona in Champions League: "Mi aspetto un buon Napoli visto che si è già ripreso dopo la grande confusione creata da Ancelotti. L'ex tecnico azzurro non dava le giuste sicurezze ai calciatori che andavano in campo. Il Napoli è in ripresa e sono contento di questo atteggiamento. Il Barcellona non è quello che ci si aspetta di solito, non sono all'altezza del proprio nome e il Napoli ne deve approfittare. La squadra deve crederci sempre e cavalcare l'onda, poi i risultati, se arriveranno, ce li dirà il campo".