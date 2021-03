Sbrollini (Italia Viva) su Euro 2021: "Riaprire gli stadi per non perdere le gare"

vedi letture

"Trovare soluzioni è un dovere per chi governa il Paese"

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Dobbiamo fare di tutto affinché l'Italia non perda le 4 gare dell' Europeo di calcio a discapito di altre capitali europee che si stanno preparando per soffiarci questi prestigiosissimi eventi. Riaprire gli stadi con una capienza al 25% non solo si può ma si deve per tornare gradualmente alla normalità e per non perdere altri posti di lavoro di un settore che rappresenta un asset fondamentale per il sistema paese". Lo afferma in una nota Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile del 'Cantiere Cultura e Sport di Italia Viva. "Grazie ad un patentino vaccinale, la prenotazione esclusiva online, il ritiro dei biglietti in uffici prestabiliti della città e contestuale a un tampone rapido pre-partita - sottolinea - i nostri stadi più grandi potrebbero tornare a ospitare fino a ventimila persone in sicurezza rispettando il distanziamento. Gli Europei sono alle porte e cominciare a trovare soluzioni per non dire addio alle gare previste in Italia è un dovere per chi governa il Paese", conclude. (ANSA).