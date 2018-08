Scala su Parma-Juve: "Mi auguro che i tifosi di casa si divertano"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Giovanni Padovani

Nevio Scala, intervistato da Numero Diez, ha parlato così della prossima sfida tra Parma e Juventus, in programma al Tardini sabato sera: "Il Tardini sarà pieno, come tutti gli stadi italiani quest’anno. Questa è stata la mossa geniale della Juventus. Io mi auguro che i tifosi del Parma si divertano, come si divertivano quando c’eravamo noi o quando si davano battaglia con la Juventus di Lippi. Era un altro calcio, era un altro periodo ed è un calcio del quale mi sono un po’ allontanato. Per chi farò il tifo? Dopo la spiacevole vicenda di due anni fa, non mi va molto di parlare del Parma. Dico, però, che farò il tifo per i giocatori del Parma ma soprattutto per i suoi tifosi, perché dopo tutto quello che hanno passato, meritano di tornare ad essere protagonisti come lo sono stato nel passato". Ha detto amaro l'ex allenatore e presidente ducale, ancora scottato dal licenziamento in tronco subito quando la formazione ducale navigava in alta classifica in Serie C.