Scamacca: "Doppietta liberatoria in azzurro. Siamo un grande gruppo"

L'attaccante dell'Italia Under 19 Gianluca Scamacca ha parlato dopo la vittoria sulla Grecia, decisa da una sua doppietta, ringraziando i compagni di squadra e tornando sul suo percorso da calciatore: "Questo è un gruppo affiatato, ci conosciamo da molto tempo e sappiamo di poter contare l'uno sull'altro. Grazie a questo ho potuto dare un contributo decisivo contro i greci. I due gol sono stati una liberazione, era da tempo che non giocavo una partita così importante in Azzurro. Nicolato? Mi è stata data una grande opportunità, che devo continuare a coltivare. Vestire la maglia della Nazionale mi emoziona sempre, come se fosse la prima volta. - conclude Scamacca al sito della FIGC – PSV? Ma mi mancava l’Italia e non ho resistito alla chiamata prima del Sassuolo e poi della Cremonese, dove oggi mi trovo meravigliosamente bene e con cui ho giocato cinque delle ultime sette partite".