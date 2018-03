Scamacca: "In Italia serve più fiducia nei ventenni. E c'è troppa tattica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Scamacca, attaccante della Nazionale U19 e della Cremonese, ma di proprietà del Sassuolo, ha parlato a La Repubblica: "In Italia serve un po' più di fiducia, all'estero c'è un ricambio continuo, anche in Nazionale. Soprattutto nelle prime squadre danno spesso spazio a qualche ragazzo, si rischia. In Olanda e in Francia è così. La Federazione sta facendo un grande lavoro, anche il campionato Primavera è più competitivo. Poi conta anche la fortuna. All'estero si fa tanto esercizio individuale, lavorano più sul singolo e sulla tecnica. In Italia si fa tattica fin dalle giovanili. Lavorare all'estero mi ha cambiato grazie a Van Nistelrooy, si incavolava se giocavo fuori dall'area. Rispetto all'estero qui si lavora più ore, mentre altrove ci si allena meno ma in modo più intenso".