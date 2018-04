Scambio persona su Twitter: juventini contro omonimo dell'arbitro Oliver

Michael Oliver è un nome che resterà impresso nella memoria dei tifosi della Juventus e soprattutto all'interno della rosa bianconera. Intanto, i sostenitori della Vecchia Signora hanno riversato sui social il proprio disappunto per l'operato dell'arbitro britannico, che ieri sera ha assegnato un rigore in favore del Real Madrid al '93. Al punto che un omonimo del fischietto inglese, su Twitter, ha dovuto specificare di non essere il direttore di gara finito nel mirino dei tifosi juventini.

After receiving a torrent of abuse from Juve fans last night thinking I refereed a Champions league game it seems my namesake deserves an apology while I was at home on the sofa. https://t.co/U2lvYCvivC

— Michael Oliver (@sunderlandsmile) 12 aprile 2018