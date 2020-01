Scandalo sessuale, il Malaga sospende Victor Sanchez

L'allenatore si difende: "Crimine contro la mia intimità"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - L'anno solare non si apre nel migliore dei modi per Victor Sanchez del Amo, allenatore del Malaga, che è stato sospeso dall'incarico - come riportato dal club andaluso in un comunicato - dopo che un suo video dai contenuti sessuali è stato diffuso attraverso i social network. "Sulla base degli eventi recentemente scoperti che non sono ancora stati verificati, il Malaga CF sospende immediatamente l'allenatore Victor Sanchez del Amo fino a quando l'indagine non chiarirà la vicenda. Forniremo altre informazioni quando verrà fatta luce sui fatti". Víctor, dal canto suo, aveva diffuso un comunicato attraverso i propri profili social con il quale ha denunciato di essere stato "oggetto di un crimine contro la privacy, con molestie ed estorsioni"."Voglio segnalare che sono oggetto di un crimine contro la mia intimità, con molestie ed estorsioni. La vicenda è in mano alla polizia. Voglio anche informarvi che condividere o diffondere un contenuto intimo di chiunque senza consenso è un crimine, come stabilito nell'articolo 197 del codice penale, con sanzioni per coloro che diffondono contenuti personali senza il consenso della persona interessata. Grazie per la comprensione e il supporto.", le parole del tecnico. (ANSA).