Scandalo sul Tottenham: "Alcool e cocaina nel cantiere dello stadio"

"Non ho mai lavorato in un posto del genere in vita mia". Inizia così la confessione di un operaio, che preferisce restare anonimo, a Construction News sullo stato dei lavori al nuovo stadio del Tottenham. Nell'intervista si parla chiaramente di operai che bevono alcool e sniffano cocaina all'interno del cantiere. Il progetto, ricordiamo, avrà un costo finale di 850 milioni di sterline. Questo un piccolo estratto dell'intervista: "Ci sono persone fuori di testa che per prima cosa, la mattina quando arrivano, bevono lattine di birra e sniffano cocaina nei bagni".

Why is Spurs' new stadium so late? Must read from @ZakGP_CN uncovering the 'chaos, confusion and ill discipline' on the £850m build. https://t.co/KqfEhCpNtB

— jack simpson (@CNJackSimpson) September 20, 2018