Scanzi: "Taglio ingaggi Juve? Sarebbe sbagliato far passare i calciatori per eroi"

Nel corso della sua diretta Facebook quotidiana di ieri, il giornalista Andrea Scanzi ha parlato, seppur malvolentieri, del taglio ingaggi, un argomento di grande attualità in Serie A: "Al calcio in questo momento non sono minimamente interessato. Sul taglio degli stipendi dico che sarebbe scorretto far passare i calciatori per eroi: chi se ne importa se Juventus e Barcellona hanno preso questa decisione".