Schalke 04, McKennie e il pensiero a Minneapolis: in campo con fascia per George Floyd

Ha fatto scalpore sul web il video dell'assassinio di George Floyd, l'afro-americano soffocato da un poliziotto a Minneapolis. E il centrocampista statunitense dello Schalke 04, Weston McKennie, durante il match di oggi contro il Werder Brema, è sceso in campo per protestare contro la sua morte, giocando con una fascia bianca al braccio con la scritta 'Justice for George'. Come a Minneapolis, dove s'è scatenata la rivolta, anche in Bundesliga si chiede giustizia per George.