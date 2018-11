Nella lunga intervista rilasciata dall'ex Inter e Atalanta Matías Ezequiel Schelottoa La Gazzetta dello Sport, l'italo-argentino si sofferma anche sul rapporto coi soldi: “Sui social mi ricordano sempre la rete al Milan, una emozione incredibile. Quel gol è stata la fine di un incubo. La gente da fuori pensa che i calciatori siano dei privilegiati: bella vita, ricchi e famosi ma non è così. I soldi non contano se non sei felice. Anche noi piangiamo e soffriamo come tutti. In quel periodo avevo la testa incasinata, venivo da momenti complicati nella mia vita privata. Intorno a me c’era gente per cui ero solo un bancomat: vedevano in me chi poteva pagar loro di tutto, una scorciatoia per il lusso. Mi sono fidato delle persone sbagliate. Per fortuna poi ho incontrato Gisela. Il gol nel derby ha cancellato quel periodo buio. Mia moglie mi ha ridato gioia e serenità, è stata la svolta”.