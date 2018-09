L'analisi a trecentosessanta gradi dei problemi della nostra Nazionale: nel corso del TMW News si parla delle nuove difficoltà degli azzurri di Mancini. E dell'incapacità di fare passi avanti. Nel corso di questa edizione spazio anche all'intervista a Claudio Nassi, ex ds di Fiorentina...

TMW News - Processo alla Nazionale. Per ora solo passi indietro

Juventus, Snai apre quote sul primo gol di CR7

Bianchi: "Inter da primi posti, ma in mezzo manca qualità"

L'ex ct Prandelli: "Mancini è l'uomo giusto per l'Italia"

Di Carlo: "Situazione in B paradossale. All'Italia serve la fame"

Romania, Contra: "Chiriches grave perdita, vuole allenarsi per dicembre"

Roma, Dzeko laureato in Management dello sport a Sarajevo

Napoli, Ancelotti riparte da Hamsik e Callejon: tornano in campo dal 1'

Under 21, Italia-Albania: Cutrone e Orsolini partono dal primo minuto

Schick, allarme rientrato: dovrebbe farcela già per Roma-Chievo

Champions: Stella Rossa-Napoli, al Marakana sarà sold out

Chievo, distrazione al bicipite femorale sinistro per Djordjevic

Samp, lavoro specifico per Praet e Saponara. Potenziamento per Tonelli

Under 21, leggero trauma distorsivo per Cutrone

