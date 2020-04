Schillaci: "Giocare d'estate? Non è un problema, io l'ho fatto in Giappone"

Giocare d'estate? Non sarebbe una novità per Totò Schillaci. L'ex attaccante lo ha raccontato a La Stampa: "Mi è capitato in Giappone, a fine carriera. Ora è giusto ricominciare, con le dovute cautele. Il calcio è lo specchio del Paese".

Il ricordo, ovviamente, va alle notti magiche.

"Italia '90, trent'anni fa. Sono volati, ma l'emozione è ancora intatta. Un anno prima ero in B col Messina, la convocazione è stata già una cosa straordinaria: non pensavo di giocare, forse è stato quello il segreto. Non avevo pressioni".