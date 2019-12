Paul Scholes non le manda a dire e distrugge il Mondiale per Club. L'ex centrocampista del Manchester United, che ha vinto il titolo nel 2008, ha dichiarato BBC Radio: "Una volta che sei lì, vuoi vincere, ma non è un trofeo a cui pensi disperatamente. Non menzionerei mai il Mondiale per Club se qualcuno mi chiedesse quali vittorie ho ottenuto nella mia carriera. Se dovessi scegliere tra una medaglia vinta a badminton e quella del Mondiale per club, prenderei la prima".