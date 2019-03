Una vittoria, tre pareggi e due sconfitte. Poi Paul Scholes ha gettato la spugna: dal 14 marzo l'ex centrocampista del Manchester United si è infatti dimesso dal ruolo di allenatore dell'Oldham Athletic, formazione militante in League Two, una sorta di Serie C2 del calcio inglese. A far discutere, però, le modalità dell'addio, spiegate a Sky Sports dal presidente del club: "Siamo molto delusi dalla sua decisione. ha semplicemente deciso di lasciare, senza discutere i problemi". In particolare, Scholes si sarebbe dimesso avvisando la società con un messaggio via Whatsapp.