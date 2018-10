Scholes: "Juve, complimenti. Lo United mi ha imbarazzato"

"Mi sono sentito un po' imbarazzato per l'atteggiamento dei ragazzi di Mourinho, ciò che mi preoccupa è la rassegnazione, come se le cose dovessero per forzare andare così". Paul Scholes, ex colonna del Manchester United, c'è andato giù durissimo dopo la sconfitta dei ragazzi di Mourinho contro la Juventus all'Old Trafford. "Complimenti alla Juventus - prosegue - è una squadra che può vincere la Champions League".