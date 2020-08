Schwoch: "Insigne rischia di farsi male anche con 10 minuti in campo, brutto infortunio"

Ospite di Canale 21, l'ex azzurro Stefan Schwoch ha parlato dell'infortunio di Lorenzo Insigne: "Dal suo lato c'è Semedo che spinge tanto, il dubbio di Gattuso può essere mettere un attaccante per tenerlo basso o contenerlo. Per me è difficile che possa recuperare, quel tipo di infortunio non si può gestire e Insigne è uno che fa dribbling, scatta, punta sulla rapidità, è il punto più brutto dove poteva farsi male. Se non c'è, non c'è neanche per 10 minuti altrimenti ti fai davvero male".