Schwoch: "Napoli, ora serve un attaccante e ringiovanire la rosa"

A intervenire ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Stefan Schwoch. Che ha parlato di Nazionale e della sfida contro la Francia: "Sicuramente una Nazionale ancora in costruzione, bisogna programmare e non farsi prendere da risultati negativi. Sta trovando una sua identità, contento che vengano riproposti i fratelli Esposito, che si compensano. Spero Mancini continui senza intoppi. E' una Nazionale che deve avere come obiettivo primario tornare ai Mondiali, fiducia a Mancini e spero si continui così, valorizzando i talenti che ci sono".

Napoli, Manna pensa al mercato: quali sono le priorità?

"Spero che Allegri ci arrivi a gennaio. La necessità primaria è trovare un attaccante, che possa sostituire Hojlund, perché Lucca ha fatto male e il rapporto è diventato pesante, così come con Lang. Credo che il Napoli debba trovare una punta e ringiovanire la rosa. E quando hai tanti impegni questo pesa. Credo Manna stia lavorando in questa direzione".

Allegri ha delle responsabilità in questo momento?

"Le responsabilità del tecnico ci sono sempre, insieme alla squadra, ma è anche vero che si parla dallo scorso anno di infortuni. L'età avanzata della rosa porta a certi episodi. E per questo serve ringiovanire la rosa. Il lavoro ti logora: Allegri ha sbagliato solo lo scorso anno, ma si parla spesso di lui ma la Juve sta facendo peggio del Milan per esempio. Allegri è stato sempre definito uno che gioca basso, penso che il valore di un allenatore come lui non possa essere emesso in dubbio. Ha una squadra con tanti infortuni, senza un attaccante di ricambio. Dobbiamo dire queste cose. Mi domando perché questo Napoli non sia a certi livelli per almeno un tempo e mezzo".