Schwoch su Insigne: "In questo momento è il miglior calciatore italiano"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per commentare lo stato di forma dell'attaccante azzurro Lorenzo Insigne. “In questo momento è il miglior calciatore italiano, anche grazie a questo nuovo ruolo che Ancelotti gli ha cucito addosso. Sta facendo la seconda punta che sfrutta i movimenti della punta centrale, è molto bravo a leggere le situazioni e poi ha un piede che gli permette di mettere il pallone dove vuole. Lorenzo è un giocatore diverso da Mertens, ama anche mandare in gol i compagni ma leggendo i numeri di adesso può puntare anche alla classifica marcatori", ha detto.