Schwoch sul Napoli: "Alla lunga il logorio si paga in termini psicofisici"

A Radio Crc è intervenuto l'ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch: "Su quell'ultimo tiro del Napoli a Milano c'è un miracolo di Donnarumma, ma quando un attaccante non segna si fa sempre delle domande e magari se Milik la tirava dritta per dritta, segnava. Il tridente offensivo del Napoli non sta facendo male quest'anno, ma ha fatto troppo ben nella scorsa stagione ed è difficilissimo riconfermarsi, nel calcio è la cosa più complicata. Il Napoli non può essere brillante come lo era ad inizio stagione perché hanno giocato sempre gli stessi a ritmi altissimi e alla lunga il logorio si paga in termini fisici e mentali. Sarri sta facendo benissimo e migliorare significherebbe vincere lo scudetto", le parole riportate da tuttonapoli.net-