Nell'era dei social le emoticon possono fare male. Tanto male. Lo sa bene Yann Karamoh, offeso su Instagram da un follower. Niente parole ma le immagini di scimmie e banane, unite ad altre anche peggiori, facilmente intuibili. L'attaccante crociato ha risposto tramite una storia con le seguenti parole: "Vorrei condividere con voi questo tipo di messaggi intollerabili. Il calcio è un sogno che vive per giocatori e tifosi, una passione che dura di generazione in generazione. Non importa quanto sei frustrante per alcuni, ma questi tipi di messaggi non sono posti dove stare!!!".