Scommette per sbaglio sulla Roma: porta a casa 42mila euro

Scommettere per sbaglio sulla vittoria della Roma contro il Barcellona e portare è casa circa 42.000 euro? Incredibile ma vero. L'agenzia giamaicana JustBet Sports Bet, sul suo profilo Twitter ha condiviso la storia di uno scommettitore che aveva puntato per sbaglio sul successo della Roma in Champions. Il cliente ha provato anche a cambiare la scommessa, ma il tempo per farlo era ormai scaduto.