Scomparsa Mondonico, cordoglio UNICEF: "Sempre al nostro fianco"

Fonte: www.unicef.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

«A nome dell’UNICEF Italia, vogliamo esprimere il nostro più sentito cordoglio per la perdita di Emiliano Mondonico impegnato al fianco dell’UNICEF per i tanti bambini vulnerabili. Lo ricordiamo con molto affetto” ha dichiarato oggi Giacomo Guerrera, Presidente dell’UNICEF Italia, nel giorno della scomparsa del popolare allenatore.

Nominato testimonial dell’UNICEF Italia il 26 marzo 2013 per i suoi meriti sportivi e per la passione che tuttora lo contraddistingue nella promozione di uno sport autentico, soprattutto a favore dei giovani, Emiliano Mondonico è stato al fianco dell’UNICEF in diverse iniziative dedicate ai bambini.