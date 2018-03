Scomparsa Mondonico, il cordoglio della Lega B

Montella: "Ad oggi esistono zero possibilità che sia io il ct dell'Italia"

Il tecnico del Siviglia Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Barcellona: "Noi dovremo giocare seguendo le nostre qualità. La Roma contro il Barcellona? Non ho ancora parlato con Di Francesco, ma mi auguro che Messi si riposi in vista della...