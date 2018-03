Scomparso il capo osservatore Pierluigi Casiraghi: il cordoglio dell'Inter

L'Inter ha comunicato, con una nota sul proprio sito, la scomparsa del capo osservatore Pierluigi Casiraghi. Questo il cordoglio del club nerazzurro: "È scomparso in serata Pierluigi Casiraghi, dal 2000 punto di riferimento per il Settore Giovanile nerazzurro e professionista straordinario al servizio di FC Internazionale Milano. Lo vogliamo ricordare come un amico, un collega leale e una tra le più impressionanti risorse che il calcio italiano abbia mai avuto.

Il suo contributo nello scovare talenti è stato determinante nel corso degli anni e ci ha permesso di festeggiare stagione dopo stagione grandi traguardi con i nostri ragazzi. È stato per molti colleghi più giovani di lui un vero e proprio faro ispiratore, un esempio e una inesauribile fonte di amore per il calcio.

A tutta la sua famiglia va il nostro pensiero in questo momento di grande dolore".