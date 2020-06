Sconcerti: "C'è troppo Conte in questa Inter. Toglie responsabilità a chi gioca"

Fondo sull'Inter per Mario Sconcerti sulle colonne de Il Corriere della Sera. "C'è troppo Conte in questa squadra, questo toglie responsabilità a chi gioca. I due terzi di stagione passati dicono che la squadra è pronta, difficilmente migliorabile (...). I suoi componenti sono competitivi. Non vincenti ed è successo due volte con la Juventus, in Champions, con la Lazio e ora in Coppa Italia".