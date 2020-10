Sconcerti commenta l'Italia sul CorSera: "La tecnica non è bastata, dobbiamo ancora studiare"

"La tecnica non è bastata, dobbiamo ancora studiare". Questo il titolo del fondo di Mario Sconcerti sulle colonne del Corriere della Sera, dedicato all'Italia di Mancini: "È stata una partita aperta, spesso bella, un lungo preambolo che raramente ha concluso qualcosa. La prima volta nel tempo di Mancini in cui non è bastata la superiorità tecnica dell’Italia, bilanciata dalla forza fisica dei polacchi. Non ci ha battuto, ma ci ha condizionato, ha impedito un migliore palleggio perché al quarto tocca avveniva sempre il recupero o un fallo. In questa partita che era come dovesse sempre ricominciare, non c’è stato un intervento vero dei portieri, è stato tutto potenziale, mai reale. Belotti non è andato bene, ma non si visto nemmeno il centravanti loro che è il migliore d’Europa. Direi che c’è stata per tutti la forza di presentare sempre nove giocatori davanti al gioco che riprendeva. Tradotto in energia, questo significa che siamo molto avanti ma non siamo ancora competitivi come vorremmo", alcuni estratti della sua analisi.