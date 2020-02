"Conte nel secondo tempo ha ricucito una squadra sbagliata". Titola così Mario Sconcerti nella sua consueta analisi sulle pagine del Corriere della Sera: "Eriksen non c'è stato, ha giocato solo palloni sicuri come un debuttante qualunque. Si poteva pretendere di più? Sì. Penso anche che Eriksen sia una mezzala di gruppo, si nota dentro la nuvola di un reparto folto non per gli spunti personali".

Poi spazio alle polemiche seguite a Juventus-Fiorentina: "Commisso se l’è presa molto, Nedved ha risposto che è stanco di sentire sempre discussa la Juventus. Sbaglia. Nessuno ha discusso la Juve, qualcuno ha discusso il secondo rigore. È un loro diritto, tutto qui".