© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Editoriale sulla corsa Champions per Il Corriere della Sera oggi in edicola a firma Mario Sconcerti. "Fiorentina-Inter poteva finire in qualunque modo, il dato finale sono i due punti che Milan e Roma tolgono al vantaggio nerazzurro: per il terzo posto in pratica si ricomincia. Giudicando adesso il Milan sembra avere qualcosa di più come ordine, regola di gioco, crescita delle individualità".