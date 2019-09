Sconcerti (CorSera): "Juventus, un puro chiaroscuro di qualità altissima"

Fondo sulle pagine del Corriere della Sera a firma di Mario Sconcerti sulla prestazione della Juventus in casa dell'Atletico Madrid: "Un secondo tempo di grande calcio. Due squadre ancora imperfette che si sono improvvisamente scosse e si sono scambiate colpi quasi senza interruzione. A me la Juve è piaciuta, a tratti molto. È stata raggiunta da un’azione da fermo a tempo ormai finito, ma ha tenuto il campo con durezza e qualità. Il migliore è stato Cuadrado, l’equilibratore in una squadra che tende a sbilanciarsi spesso. Si è però vista a tratti perfino la mano di Sarri, la sua capacità di intervenire nella Juve di Allegri, la trasparenza con cui sta forse lentamente cambiandone i colori. Non è una Juve né bianca né nera, è nella sostanza un puro chiaroscuro di qualità altissima".