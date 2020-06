Sconcerti (CorSera): "La Juve non c'è più. In questo momento non esiste"

All'indomani della sconfitta in finale di Coppa Italia per mano del Napoli, ecco il pensiero di Mario Sconcerti, firma del Corriere della Sera su quanto messo in mostra dalla Juventus sul prato dell'Olimpico: "La Juve non c’è più. In questo momento non esiste. Ha tenuto il Napoli nella sua metà campo senza dare mai la sensazione di poterlo battere. Ronaldo è vivo ma vuoto. Dybala confuso nella ricerca di un ruolo. Ormai tutti considerano Pjanic un sopravvissuto: è bastata una mezza frase di mercato per eliminarlo dai buoni voti. Nervoso Bentancur. Modesto tra la folla Matuidi. In questi casi la differenza devono farla i grandi giocatori. Quelli della Juve non l’hanno fatta. In realtà il virus pesa. Sembrano partite di precampionato".