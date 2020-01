"Un leader che pare meno sicuro. Una rivale che gioca a fare la martire". Questo il titolo dell'analisi con cui Mario Sconcerti, prima firma del Corriere della Sera, commenta oggi il cammino di Juve e Inter dopo il giro di boa del campionato: "La Juve vince il girone di andata, ma è un campionato diverso. Stavolta il leader è meno sicuro, più incerto sulle scelte da fare. Non gioca più gestendo le partite, cerca spesso un gioco che non trova fino in fondo. Nella sostanza è una Juve che continua a cercarsi, ma lo fa sotto ritmo. Con Dybala non decisivo ma importante almeno quanto Cristiano. [ ] L’Inter ha pareggiato tre delle ultime cinque partite, segno di piccola involuzione. Abbastanza stanco è anche Conte: come non vince una partita se la prende con i suoi che sono pochi e sono questi. Conte altera, eccita, tutto quello che tocca, ogni volta lo lancia nel vuoto a difesa della purezza del suo eroismo, saprà di certo lui cosa è meglio per la squadra. Ma così si ha l’impressione di un’Inter che va avanti martire e claudicante, non bella, non sfrontata come può essere con i suoi tanti grandi giocatori".