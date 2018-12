"I rimpianti del Napoli e i limiti dell’Inter". Questo il titolo del fondo di Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera che scrive così sul quotidiano in merito all'eliminazione degli azzurri e dei meneghini: "Il Napoli ha molti più rimpianti dell’Inter, ha perso solo una partita e con il risultato minimo. Lascia il posto a chi di partite ne ha perse tre su sei. L’Inter non ha mai giocato benissimo in Champions ma si pensava che qualunque formazione sarebbe bastata per andare oltre il Psv. Non è stato così, non c’è stato né gioco né anima, una partita brutta, rimediata e affondata alla fine dal gol di Lucas a Barcellona. Resta su tutto questa doppia eliminazione, questo pesante ritorno al passato, un piccolo esercito subito dimezzato. Nel Napoli c’è un sapore di grande occasione persa. Nell’Inter la conferma di un limite di gioco apparso chiaro sia col Barcellona che con il Tottenham. Fino all’imprevedibile pareggio col Psv", si legge.