Sconcerti: "In questo momento l'Inter è la squadra più forte d'Italia"

"La stagione dell’Inter va giudicata adesso che la finale con il Siviglia non è stata ancora giocata". Così Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, presenta la gara di questa sera: "In realtà l’Inter ha fatto molto cammino nell’anno di Conte. È stata l’unica squadra vera dentro al campionato della Juve, la Lazio è scomparsa quando il gioco cominciava. [...] In questo momento l’Inter è la squadra più forte d’Italia. La Juve ha perso Pjanic e Matuidi, deve assimilare Kulusevski, è molto più un laboratorio che una squadra dominante. [...] Conte porta in lungo un problema che Zhang e Marotta vedono già chiuso, ma lo fa per poter chiedere di più al momento giusto. Non è più in discussione lui, è in discussione la gestione dell’Inter".