Sconcerti: "L'Atalanta è imprevedibile. Per questo può vincere la Champions"

"Squadra ad assetto variabile, così può prendersi la Champions". Mario Sconcerti analizza così il momento d'oro dell'Atalanta, sulle pagine del Corriere della Sera. "La sorpresa - si legge - è che continua a essere una sorpresa anni dopo la sua scoperta e continua a essere impossibile imitarla. [...] Il Leicester è il caso classico, l'Atalanta è l'opposto, ha continuità, un gioco sempre uguale e sempre nuovo. [...] Può vincere la Champions. Perché in una gara sola non saprai mai dove andrà, come arginarla. [...] Ora è più facile andare in fondo alla Champions che superare la Juve".