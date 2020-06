Sconcerti promuove Inter e Atalanta: "Più che le vittorie ha sorpreso la facilità di gioco"

"Più che le vittorie ha sorpreso la facilità di gioco". Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti legge così i risultati dei recuperi del campionato di calcio: "Sorprendono Inter e Atalanta, non per le vittorie ma per la facilità di gioco. Nel tempo che serve, fanno quello che vogliono dell’avversario. Forse è questa fragilità del nemico a spingerle entrambe, ma molto è anche calcio buono, giocato di prima e rapidamente. L’Inter perfino meglio, il primo tempo è una delle cose migliori della stagione, merito di una condizione ottima e di un Eriksen che fa pesare negli ultimi 30 metri la sua differenza. Va presa a piccole dosi la partita contro una Samp leggerissima, ma questa dimostrazione di forza arriva dopo la buona partita di Napoli. Se il riferimento è la Juve, l’Inter è nettamente preferibile adesso. […] È sembrata invece sempre se stessa l’Atalanta. Il Sassuolo è un avversario scomodo perché vuole sempre giocare a calcio. Ha momenti in cui può segnare più gol. Ma con l’andare l’Atalanta ha punito la sua ambizione di sentirsi alla pari. A me sembra ormai una vera squadra europea, rimasta con i suoi concetti di calcio ma ora dentro una maturità che hanno solo i grandi club. La partita di mercoledì con la Lazio chiarirà molto su questa idea e sul destino del campionato".