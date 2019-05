Sconcerti: "Roma in confusione, deve far quadrare le ambizioni"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto ai microfoni di MC Sport:

Roma in confusione dopo il no di Conte?

"E' la squadra che ha più problemi da far quadrare, deve far quadrare le proprie ambizioni con le proprie possibilità, è il problemi di tanti. Se non è conte, c'è Gasperini che non è inferiore a Conte dal punto di vista tecnico. Io credo che la Roma abbia i mezzi e il fascino per risolvere questo tipo di situazione. Credo che Conte andrà all'Inter, non mi piace quando dice di voler una squadra per vincere perché è la stessa cosa che dicono le squadre quando prendono un allenatore. E allora vincere significa tante cose e non si fa con una cosa sola. E se non sei tu quello che decide la vittoria, devi abbassare le pretese. Mi sembra che prendere un pacco di soldi e pretendere di vincere mi sembra fin troppo facile".

In caso di non conferma, cosa pagherà Spalletti?

"Ha fatto un po' di casino ma un po' di casino dove va Spalletti succede sempre dal caso Totti al caso Icardi. Non è stata una stagione semplicissima e dal punto di vista tecnico gli si possano imputare tante cose. Ha fatto delle buoni stagioni, una volta quarto, una volta terzo se quest'anno arriva terzo, ma secondo me paga soprattutto che c'è Conte sulla piazza che ha dei risultati migliori di Spalletti, 11 anni in meno di Spalletti e più che una tentazione credo che sia una realtà".

ASCOLTA TUTTO L'INTERVENTO