Sconcerti su CR7: "Nel calcio e nella vita mai le mani addosso"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha così commentato il rosso a Cristiano Ronaldo arrivato nella notte di Valencia: "È andata come era nell’aria. Il vento vero semmai l’ha mosso Cristiano Ronaldo con la sua inopinata espulsione, la prima in 154 partite europee. Essendo importante qualunque cosa accada a Ronaldo, è giusto partire da qui e dire che l’espulsione non c’era. Ronaldo spazzola i capelli di Murillo, letteralmente. Non c’è cattiveria ma è un errore. Nel calcio e nella vita le mani addosso non si mettono mai. Se qualcuno interpreta male finisce che l’hai messo tu nelle condizioni di farlo".