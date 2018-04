Sconcerti sul Corriere: "I gol di Icardi un suo tripudio, non per l'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Editoriale sul Corriere della Sera di Mario Sconcerti dove l'argomento centrale è Mauro Icardi. "E' difficile avere sempre un unico terminale, da anni i gol di Icardi costano tantissimo all'Inter. Limitano lussuosamente il gioco, non danno altri sbocchi. Così sarà un suo continuo tripudio e una classifica magra per l'Inter. Icardi da solo non basta, anzi".