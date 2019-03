© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fondo sulla Serie A su Il Corriere della Sera per Mario Sconcerti che parla di "storia incomprensibile per Mauro Icardi". Che poi spiega. "Se la rottura è con lo spogliatoio, come potrà mai ricomporsi davvero? Viene a volte quasi da pensare che Icardi punti ad abbassare il suo prezzo. Fuori dalla Nazionale, fuori dall'Inter, con la fama di uomo caldo ma di strana disciplina, è lontano dalla valutazione di due mesi fa. Questo potrebbe avere il vantaggio di aumentarne le richieste. Meno soldi all'Inter, più a lui".