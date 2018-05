Sconcerti sul Corriere: "Juve, forza e fortuna di non far nascere rivali"

© foto di Federico De Luca

"Sette anni straordinari. La forza e la fortuna di non far nascere i rivali". E' il titolo del fondo di Mario Sconcerti su Il Corriere della Sera. "Quando la Juve cominciò a vincere, giocava ancora Del Piero, Matri era il centravanti e Giaccherini l'ala di sostegno. E' cambiato molto ma è cambiata soprattutto la Juventus. E' vero che ha rispettata dagli arbitri, dal potere, ma è vero che ha fatto di Calciopoli il suo nuovo inizio. Non le è stato regalato nulla".