Sconcerti sul Corriere: "Scienziato vs allievo non tanto preparato"

Interessante analisi di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera sulla gara di ieri fra Juve e Milan. "Sfida tra lo scienziato e l'allievo che si rivela non tanto preparato", si legge nel titolo. La Juve ha sempre tenuto in mano la partita, pur non dominandola, mentre il Milan ha pagato (forse anche con un punteggio troppo ampio) un'immaturità complessiva abbastanza palese sul campo. Che ora dovrà portare a fare delle valutazioni a tutto tondo sul progetto rossonero e la sua crescita in questa prima stagione finita non proprio come ci si aspettava all'inizio.