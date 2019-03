© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel corso del suo fondo su Il Corriere della Sera, Mario Sconcerti parla anche della Juventus. "C'è troppo pessimismo sulla Juve in Champions. Il risultato è secco ma l'hanno già ribaltato Ajax e United (...). Servono una grande partita e una grande Juve, ma non sarebbe un evento anomalo passare il turno". Poi, nella chiosa, le scuse alla "Juve e alla sua gente per una battuta: ero convinto fosse ironia, è diventata una sciocchezza".