Sconcerti sul Cor.Sera: "L'eventuale successo varrebbe più per Gattuso"

Nel suo fondo sul Corriere della Sera Mario Sconcerti si concentra sull'importanza del successo in Coppa Italia per i due tecnici, Gattuso e Allegri. "Ma per Gattuso un successo varrebbe di più", il titolo scelto. Perché un successo per la Juve sarebbe solo un'altra piccola storia di prestigio, mentre per il Milan significherebbe voltare pagina, porre una pietra miliare su cui ricominciare a costruire una nuova storia di successi.