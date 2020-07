Sconcerti sul futuro di Sarri: "Se esce ai quarti probabilmente non sarebbe riproponibile"

Il direttore Mario Sconcerti ha commentato la vittoria dello scudetto da parte della Juventus nella sua consueta analisi per il Corriere della Sera: "E' stato l'anno delle lunghe discussioni su Sarri, e ancora certamente non sono finite. Ma l'uomo decisivo è stato Cristiano Ronaldo, molto più coinvolto e protagonista dello scorso anno. Se gran parte del sarrismo si è fermato lo si deve al modo faticoso in cui l'intero fenomeno Ronaldo va inserito nella squadra (...). In sostanza, ogni volta che Ronaldo tocca il pallone, c'è un piccolo paese che si muove per farlo giungere a destinazione". Poi su Sarri e il suo futuro: "Difficile dire come finirà. Paratici ha confermato Sarri nei giorni scorsi come Agnelli fece con Allegri un anno fa. Un Sarri che esce ai quarti probabilmente non sarebbe riproponibile".