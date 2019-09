© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fondo sul campionato sul Corriere della Sera di Mario Sconcerti. "Cosa c'è di vero in questa classifica? Due cose: il buon uso del calendario fatto dall'Inter e l'evidente difficoltà della Juventus. (...). Allegri era noioso, inesistente signore vendicativo. Alla fine molti si sono vendicati di lui. Era temuto, ma la paura è un sentimento, muove legioni. Temo che Sarri non faccia paura, voglia solo convincere il suo prossimo. (...). La Juve oggi è satura di situazioni, non accetta più sermoni".