Sconcerti sul Cor.Sera: "Conte ha chiesto Eriksen come se fosse Benassi"

Fondo sul campionato di Mario Sconcerti sulle colonne de Il Corriere della Sera. C'è ampio spazio anche per l'Inter che "aveva vinto solo quattro delle ultime nove partite e la decima ha perso. Non è mai stata una squadra esatta. Bella squadra ma spinta dalle grida di Conte che ha chiesto Eriksen come se fosse Benassi e non lo ha ancora fatto giocare. E dalla sottomissione della società a un tecnico che l'ha accusata di qualunque cosa e costretta a prendere qualunque cosa".