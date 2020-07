Sconcerti sul Corriere della Sera: "Juve, 3 gol da dilettanti. Partita storica"

"Non ricordo una Juve così confusa da quando ero bambino - scrive il direttore Mario Sconcerti nella sua analisi della partita dei bianconeri contro il Milan sul Corriere della Sera - Non è un problema di scudetto, quello è vinto per reale mancanza di avversari. Il punto è la rapidità con cui si è dissolto un intero reparto, una intera squadra. Tre gol subiti in 5 minuti, una serie di errori da dilettanti puri (...). Per come è andata, la partità diventerà rapidamente storica. E avrà probabilmente conseguenze storiche. E' stata una figura inaccettabile per una grande squdra (...)".