Sconcerti sul Corriere: "Da sette anni non c'è partita per nessuno"

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

"Non c'è stata partita a San Siro come ormai non c'è più partita da oltre sette anni con nessuno". E' l'attacco del fondo di Mario Sconcerti sulle colonne de Il Corriere della Sera oggi in edicola. "Si cominica a pensare che la Juve sia la buona scusa di quasi tutte le squadre per non investire, per guadagnare restando alle sue spalle. C'è troppa differenza, perché allora spendere molto?".