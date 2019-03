© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"E' stato un bellissimo derby, intenso e confuso come si deve al combattimento". Lo scrive Mario Sconcerti su Il Corriere della Sera nel suo fondo e nella sua analisi. "Credo abbia vinto l'Inter meritatamente ma non sarebbe stato scandaloso un pareggio. Alla fine hanno prevalso Vecino e la sua posizione iniziale, da finta ala-trequartista, uomo di nessuno e, nei margini, uomo di Paquetà che non sa difendere".